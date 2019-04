Ks. Andrzej Kobyliński: Stary świat odchodzi do przeszłości na naszych oczach

Dzisiaj mamy globalny proces desekularyzacji. Poza Australią i Europą Zachodnią, na całej planecie występuje gwałtowny rozwój, renesans religii. To oczywiście wpływa na zwiększenie roli, jaką religia odgrywa w życiu politycznym. Nie można dziś uprawiać mądrej polityki bez religii – mówi w rozmowie z KAI ks. prof. UKSW Andrzej Kobyliński, który w tym roku poprowadzi wielkopostne rekolekcje dla polskich parlamentarzystów.

Dawid Gospodarek (KAI): W tym roku będzie Ksiądz prowadził tradycyjne rekolekcje wielkopostne dla parlamentarzystów. O czym planuje Ksiądz mówić do naszych polityków?

Ks. prof. Andrzej Kobyliński: Poruszę trzy tematy. Pierwszy będzie dotyczył wzrostu znaczenia religii we współczesnym świecie, gdy chodzi o życie publiczne i szeroko rozumianą geopolitykę. Drugą kwestią będą głębokie zmiany, jakim podlega dziś chrześcijaństwo – spróbuję odpowiedzieć na pytanie, czy można dzisiaj mówić o nowej Reformacji w Kościele katolickim i chrześcijaństwie globalnym. Wreszcie trzecim tematem będzie problem obecności katolików w życiu publicznym, do czego dobrą okazją jest setna rocznica słynnego apelu do ludzi wolnych i silnych włoskiego intelektualisty Luigiego Sturza, który na początku XX wieku stworzył Włoską Partię Ludową.