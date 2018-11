Ks. Adam Boniecki: Jaruzelski wyspowiadał się przed śmiercią

,,U Boga nikt nie jest skreślony, a Wojciech Jaruzelski jeszcze przed śmiercią się wyspowiadał. Jego decyzja o powrocie do Kościoła była ważna. I, jak sądzę, niełatwa. Zbyt długo manifestował swój dystans do Kościoła i w ogóle wiary, by potem łatwo wrócić'' - powiedział ks. Adam Boniecki.