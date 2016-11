Krzywy las! Co za niezwykłe zjawisko!

reklama

Kilkaset polskich drzew zostało tajemniczo wygiętych w tym samym kierunku. Dlaczego?

Choć naukowcy i eksperci nieustannie starają się znaleźć odpowiedź, niewyjaśnione tajemnice wciąż mnożą się na całym świecie. Do dziś Ameryka nie wie, co właściwie wydarzyło się ze słynną „Zaginioną Kolonią” na wyspie Roanoke – a jest to jedna z wielu historycznych niewyjaśnionych tajemnic na całym świecie. Ale patrząc na ten dziwaczny i niepokojący las w Polsce, człowiek kompletnie nie wie co o tym myśleć.

Ochrzczony został „Krzywym Lasem” ze względu na partie wygiętych sosen i jest jednym z najdziwniejszych i przerażających miejsc w Europie Środkowej. Położony jest na obrzeżach Nowego Czarnowa w województwie zachodniopomorskim w Polsce. Drzewa zostały posadzone w 1930 roku i tajemniczo „wykrzywione” kilka lat później.

Nikt jednak nie jest tego do końca pewien. Istnieje wiele teorii spiskowych, ale każde wyjaśnienie wydaje się dziwne. Pomimo tego, że las wygląda, jakby był z bajki, to drzewa są w 100% prawdziwe i upiorne. Jak myślicie, co spowodowało, że są tak wygięte?

Jednolitość tych 400 drzew wprawia w zakłopotanie. Każde z nich jest wygięte u podstawy pod kątem 90 stopni. Tajemnica jednak pozostaje: kto lub co spowodowało ich kształt?

