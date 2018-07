Krzywonos o politykach PiS: Wsadzimy ich wszystkich!!! Idźmy na wybory, do cholery!

Wychodząc z Sejmu po ostatnim posiedzeniu przed wakacjami, posłanka Platformy Obywatelskiej, Henryka Krzywonos dołączyła do protestujących przeciwko zmianom w sądownictwie i oświadczyła, że "jest wkurzona bardzo", jak również- że wszyscy politycy Prawa i Sprawiedliwości pójdą do więzienia, gdy zmieni się władza.

"Jestem wkurzona bardzo, nigdy nie myślałam, że będę stała nad ludźmi, którzy będą się cieszyć z tego, że pójdą siedzieć!"-stwierdziła polityk PO. Zdaniem Krzywonos, rząd PiS spalił za sobą wszystkie mosty, nie będą mieli gdzie wrócić. "A my ich wsadzimy, dopilnujemy tego!"-wykrzykiwała.

Protestujący krzyczeli do Henryki Krzywonos "Zatrzymaj tramwaj! Zatrzymaj tramwaj!", nawiązując do jej roli, jaką odegrała w walce o wolną Polskę.

"Nie wiem czy będzie okazja, że ten tramwaj jeszcze raz stanie (...) ten tramwaj możemy zatrzymać razem!"-odpowiedziała parlamentarzystka.

Krzywonos wystosowała do protestujących również dość osobliwy apel: "Bierzmy się do roboty. Mam do was jedną prośbę. Nie mówię, na kogo macie głosować, ale idźmy wszyscy, do cholery, na wybory!"-zakrzyknęła.

yenn/Twitter, Fronda.pl