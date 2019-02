Krzysztof Ziemiec odchodzi z ,,Wiadomości''. Będzie nadal w TVP Info

W ostatnim czasie wzburzenie części opinii publicznej spowodował materiał ,,Wiadomości'' na temat mowy nienawiści, w którym pokazano wyłącznie przedstawicieli szeroko pojętej opozycji totalnej. Ziemiec prowadził to wydanie - i było to ostatnie pod jego nadzorem. Później dziennikarz udał się do Davos, gdzie na Światowym Forum Ekonomicznym przeprowadził wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Po powrocie do Polski Ziemiec zrezygnował z prowadzenia ,,Wiadomości''. Odtąd prowadzić będzie jedynie ,,Studio Zachód'', ,,Minęła 20'' oraz ,,Woronicza 17''.