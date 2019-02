Krzysztof Wyszkowski: Pupil Merkel, Tusk zrobił Niemca z MSW szefem ECS

"Nie dziwi mnie, że pupil pani Merkel, czyli Donald Tusk mianował funkcjonariusza MSW Niemiec Basila Kerskiego na zarządcę Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku. To jest totalnie oburzające zachowanie znieważające Polaków. Przeciwko powołaniu Kerskiego protestował nawet Lech Wałęsa! To chyba ostatecznie dowodzi, jaki to jest absurd, tak jakby w Polsce brakowało odpowiednich ludzi. Ale skoro szefem musi być Niemiec to trzeba mu sowicie płacić, zapewnić wszystkie odpowiednie warunki, nawet wbrew prawu oraz oczywistym interesom państwowym i narodowym" - mówi Wyszkowski.