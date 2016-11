Krzysztof Wyszkowski dla Frondy: Zachód nie zna prawdy o Wałęsie

reklama

Krzysztof Wyszkowski, żr. youtube - screen telewizjarepublika.pl reklama

Fronda.pl: Jak postrzega Pan ostatnie działania Lecha Wałęsy – brak udostępnienia próbek pisma dla potrzeb badań grafologicznych, prowadzonych przez IPN czy też nawoływanie w stronę UE aby ,,zajęła się Polską''a nawet wykluczyła Polskę z Unii?

Krzysztof Wyszkowski: Polacy muszą zadawać sobie sprawę, że obecne wypowiedzi Wałęsy, nawet te najbardziej absurdalne, nie docierają za granicę, a Wałęsa też się w tej sprawie dobrze orientuje. Choćby kompromitował się w sposób zupełnie niesamowity w Polsce – tak jak zresztą to robi – i choć może to nie jest cenzura ani blokada, ale za granicą Wałęsa pozostaje nadal postrzegany w dość szerokim kręgu jako człowiek, który obalił komunizm, który był przywódcą, liderem – sława Lecha Wałęsy nadal tam trwa.

Oczywiście, ludzie śledzący politykę doskonale zdają sobie sprawę, że to jest były tajny współpracownik Służby Bezpieczeństwa, człowiek skompromitowany, jednak szeroka publiczność nie orientuje się i podtrzymuje mit Lecha Wałęsy.

W każdym razie ludzie za granicą nie otrzymują prawie żadnych nowych informacji – tych, które w Polsce są już powszechnie znane. Dlatego można się spodziewać, że Lech Wałęsa na przykład – jeżeli w Polsce jego sytuacja się już ostatecznie pogorszy - może liczyć na to, że prawdopodobnie znajdzie kogoś, kto może go zaprosić do Parlamentu Europejskiego i tam media pozwolą mu brylować.

Martin Schulz, niewątpliwie zwolennik Lecha Wałęsy już odchodzi w styczniu z Parlamentu Europejskiego, ale pozostanie tam jeszcze Tusk.

Być może będą szerokie sprawozdania z tego, jak to Lecha Wałęsę, twórcę ,,Solidarności'' wszyscy krzywdzą w Polsce, właśnie ci ,,faszyści'', co wymagają od niego próbek pisma. Już wtedy jego Matka Boska w klapie przestanie przeszkadzać i okaże się wolnomyślicielem, może sam się nim znów ogłosi, tak jak kiedyś to zrobił.

Raz wysyłał gejów za mur, ale później znowu ogłosił się przyjacielem gejów.. W każdym razie może on liczyć na to, że w Parlamencie Europejskim i w ogóle na Zachodzie będzie mógł podejmować próby wzniecania protestów i może się powoływać, że świat go nie rozumie.

Wałęsa zresztą zagroził skargą – bo IPN oficjalnie uznał go za tajnego współpracownika – i powinien to już dawno zrobić, czyli złożyć tą skargę albo doprowadzić do procesu w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, ale wciąż tego nie zrobił. Może jednak ,,obietnicy'' dotrzyma, choć nie wiadomo, czy Europejski Trybunał tę skargę przyjmie. Może nastawiać świat przeciwko Polsce, wykorzystując fakt, że lewica europejska dominuje w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim i chętnie potępi Polskę i Polaków jako powodowanych przez ,,kaczyzm'' i tym podobne ,,neofaszystowskie ideologie'', które są Polsce przypisywane.

F: Czy oprócz uszczelnienia medialnego w Europie na temat niepochlebnych informacji o byłym prezydencie Wałęsie, pewne fakty o nim mogą być celowo ignorowane przez niechętne Polsce środowiska?

Krzysztof Wyszkowski: Wałęsa wysługuje się każdemu, kto mu zapłaci, w szczególności wysługuje się tym, którzy przyjmują postawę wrogą wobec Polski, wobec polskiej sytuacji geopolitycznej. Wałęsa będzie wysługiwał się temu lobby, które wspiera politykę rosyjską, które dysponuje dużymi możliwościami medialnymi, żeby przedstawiać Wałęsę jako skrzywdzonego bohatera. Jaki to ma sens? Taki, jak to co Wałęsa od pewnego czasu robi, kiedy ogłasza, że Polska jest właściwie w niewoli, że rząd trzeba obalić.

On działa przeciwko Polsce, jest wrogiem politycznym Polski – to go kompromituje, ale w oczach prawdziwych wrogów Polski to go nobilituje. I dalej będzie się wysługiwał – im bardziej jego sytuacja w Polsce będzie się pogarszała, tym bardziej będzie antypolski na forum międzynarodowym.

Dziękujemy za rozmowę

30.11.2016, 19:30