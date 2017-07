Krzysztof Wyszkowski dla Frondy: Prezydent pcha się 'między ostrza potężnych szermierzy'

Joanna Jaszczuk, Fronda.pl: Jak można ocenić decyzję prezydenta Andrzeja Dudy o zawetowaniu dwóch z trzech ustaw składających się na reformę sądownictwa? Próba uspokojenia nastrojów czy też brak lojalności wobec partii, z której się wywodzi? A może ocenia to Pan jeszcze inaczej?

Krzysztof Wyszkowski, członek Kolegium IPN: Jeszcze w trakcie przemówienia prezydenta wyraziłem swoje zdanie w tej sprawie na Twitterze. Po pierwsze: nie wypada- szczególnie w tak ważnej sprawie- chować się pod spódnicą szanownej Zosi Romaszewskiej. Po drugie- dostrzegam w tym pewną naiwność, niedojrzałość. Prezydent gołosłownie zarzucił Prawu i Sprawiedliwości, że chciało przywrócenia dominacji prokuratora generalnego nad całym wymiarem sprawiedliwości itd. Powtarzał jakieś nieprawdziwe, zmyślone zarzuty po to, aby uzasadnić w jakiś sposób decyzję, która zdaje się, była podyktowana jedynie naiwnym wyobrażeniem o sposobie, w który można zapewnić sobie drugą kadencję.

Z drugiej strony, prezydent na każdym kroku był oskarżany przez opozycję i jej sympatyków o niesamodzielność, nazywany „marionetką Jarosława Kaczyńskiego”, „długopisem”. Może to była raczej próba pokazania, że jest niezależnym prezydentem?

Napisałem również na Twitterze, używając cytatu z Szekspira: Biada podrzędnym istotom, kiedy wchodzą między ostrza potężnych szermierzy. Z jednej strony mamy Prawo i Sprawiedliwość z Jarosławem Kaczyńskim na czele, z drugiej- opozycję totalną, która reprezentuje interesy znacznie potężniejsze, niż ona sama, czyli interesy wrogiej Polsce zagranicy- zarówno tej ze Wschodu, jak i różnych lobby z Zachodu, zwłaszcza z Niemiec. Są to naprawdę silniejsi, bardziej doświadczeni, bardziej wytrawni gracze. Prezydent, by to dobrze zobrazować, „wkłada palce między drzwi”. Boleśnie to odcierpi, ale trudno. Jak się okazało, wybraliśmy na prezydenta człowieka niedojrzałego. Oczywiście, wierzę, że ma poczucie słuszności, zobowiązań, jednak nie zmienia to faktu, że jego niedojrzałość będzie nas wszystkich drogo kosztować.

Czy Pana zdaniem uspokoi to nastroje, czy też prezydenckie weto będzie wykorzystane przez opozycję jako kolejne narzędzie do uderzania w PiS?

Prezydent sam to zrobił, zresztą bardzo mocno. Zastanawiam się, na ile świadome było przywołanie tu imienia Śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Nie było to oczywiście tak wulgarne i agresywne, ale jednak odniesienie się do tego, co robią chuligani z totalnej opozycji, prowokując Jarosława Kaczyńskiego, poprzez nierzetelne cytowanie wyimaginowanego stanowiska jego brata, poprzez zarzucanie prezydentowi PiS sprzeniewierzenia się woli brata.

A może prezydent po prostu ugiął się, przynajmniej częściowo, przed opozycją, przed protestami, przed tak napiętą sytuacją w Polsce?

Wydaje mi się, że powiedziałem na ten temat już wystarczająco.

Bardzo dziękuję za rozmowę.