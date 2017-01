Krzysztof Wyszkowski dla Frondy: Nie szukam agentów, oni sami się demaskują

reklama

Krzytsztof Wyszkowski, screen youtube.com subsk. Violetta Kardynal reklama

Prezydent Gdańska, Paweł Adamowicz nie chce Pana w Radzie Europejskiego Centrum Solidarności, wygłasza zastrzeżenia pod Pana adresem, o rzekomej konfliktowości, że szuka Pan wszędzie agentów - czyżby tak się obawiał Pańskiej obecności w Radzie?

Pan Adamowicz może sobie wygłaszać swoje opinie, ale ta wypowiedź odnośnie mojego członkostwa w radzie IPN jest właśnie ..prawa, bo Pan Adamowicz nie jest właścicielem ECS-u, a tylko przewodniczącym Rady, a członków Rady w liczbie czterech zgłasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, więc zgłoszenie przez Wicepremiera Glińskiego mojej kandydatury, i między innymi Kornela Morawieckiego - ludzi, którzy publicznie potwierdzali agenturalną przeszłość Lecha Wałęsy - to powodowałoby, wg Adamowicza, że ci ludzie nie mogliby uczestniczyć w życiu publicznym. Rada ECS-u jest w części jest w gestii ,,Solidarności'' i tak samo Adamowicz nie ma prawa narzucać niczego rządowi. To jest kompletne nadużycie prawa i Adamowicz jakby kontynuuje tą zabawę z puczem - jakkolwiek by to nie było śmieszne, to jest jednak ponure. Samorządowiec nie uznaje porządku prawnego Rzeczypospolitej - naprawdę, jest to skandal.

Pan poseł Kornel Morawiecki, odnosząc się do argumentów pana Adamowicza powiedział, że Pan wręcz za mało, albo wcale nie tropił agentów, bo ufał Pan, że po '92 roku i zdemaskowaniu współpracy ze służbami bezpieczeństwa PRL-u Wałęsy i innych, oni ''odpuszczą''.

Ja nie tropiłem agentów, tylko wręcz przeciwnie - Lecha Wałęsy broniłem, mimo różnych informacji, aż do 4. czerwca '92 roku, kiedy nazwisko Wałęsy znalazło się w dokumencie, przedstawionym przez rząd Jana Olszewskiego, przez ministra Macierewicza. Wtedy uznałem fakty, więc za tropiciela absolutnie nie można mnie uznać. Przyjaźniłem się z Wałęsą, ochraniałem Wałęsę, nawet brew mocnym już wskazówkom, że coś z jego przeszłością jest nie w porządku - ale nie dawałem temu wiary, dopóki nie zobaczyłem dokumentów. Nie jestem tropicielem, tylko uznaję fakty.

Co Pan sądzi o tym, że prezydent Gdańska chciał, żeby historyczna Stocznia Gdańska nosiła imię Lenina, i trzeba było stanowczych działań, żeby do tego nie dopuścić? Pan Adamowicz stara sie utrwalać w historii imię Lenina a Pana chce obrazić - to nowe metody gdańskiego włodarza?

Ja myślę, że to wrogie działanie względem mojej osoby ze strony Adamowicza, i to jest m. in. właśnie skutek afery z nazwą stoczni 'imienia Lenina', którą chciał narzucić stoczniowcom i opinii publicznej. I wtedy rzeczywiście wziąłem czynny udział w manifestacjach pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej - faktycznie, popierałem zdjęcie przez stoczniowców tego haniebnego napisu. Później ukazywały się moje wypowiedzi na ten temat, więc rozumiem, że Adamowicz zapamiętał to sobie, i że moje uwagi pod jego adresem spowodowały później tę 'zemstę'. Jednak jak rozumieć prywatną mściwość samorządowca w stosunku do dyspozycji rządowych? Takie rzeczy nie mogą mieć miejsca.

Co działo się dzisiaj - czy Lech Wałęsa ponownie przypuścił na Pana atak?

Ja jestem do tego przyzwyczajony. Można powiedzieć, że znam Lecha Wałęsę najdłużej ze wszystkich ludzi, którzy są czynni w polskiej polityce - on do mnie przyszedł w '72 roku, zapukał do drzwi, otworzyłem mu i podjąłem z nim rozmowę. Jestem przyzwyczajony do jego zadziwiających zachowań. Zaczął do propozycji wysadzania w powietrze komend i zabijania milicjantów, zaczął od 'trzęsienia ziemi', więc te nowe trzęsienia ziemi już mnie teraz nie dziwią. Muszę jednak powiedzieć, że po dzisiejszym jego wystąpieniu, myślę, że niekontrolowanym rozumowo - to była erupcja, autentyczny wulkan złych emocji. On był na skraju załamania nerwowego. Na początku zadałem jakieś pytania, organizatorzy tak zarządzili, że to będzie jednak rozmowa - ale natychmiast okazało się, że rozmowa jest niemożliwa, że Wałęsa nie jest w stanie podjąć dialogu, a tylko krzyczy. Krzyczy i to było bardziej przemawiające i wymowne, niż krzyki pani Sawickiej na schodach Sejmu, gdy płakała i mówiła, że została uwiedziona. Wałęsa twierdził, że nigdy był uwiedziony przez Służby Bezpieczeństwa. Jednocześnie słychać płacz Wałęsy, łkanie, że nie ma siły się bronić, że wszyscy go atakują - a z drugiej strony padają jego zarzuty, że teczka, którą dostarczyła żona Kiszczaka została rzekomo sfabrykowana po '89 roku, w wolnej Polsce, jak mówił - to już robi wrażenie szaleństwa, niekontrolowanego wybuchu. Myślę, że rodzina powinna zająć się teraz Lechem Wałęsą i nie pozwolić mu na dalsze samoponiżanie.

Dziękuję za rozmowę

21.01.2017, 19:25