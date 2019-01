Krzysztof Wyszkowski dla Frondy: 'Mord polityczny'? Najgłupsze, co można powiedzieć!

Maria Błaszczyk 14.1.19 22:40

Matka powiedziała, to jej prawo.

Tymczasem pan Wyszkowski snuje teorie o dużo większym zasięgu: "Myślę, że można tutaj mówić o kompleksie Herostratesa"; więc wychodzi dużo poza to, co powiedziałą matka, wymyślając, jakież to motywy miał sprawca, do tego nijak nie pasujące do schizofrenii. "Ja nie twierdzę, że to jest regularny wariat, tylko zauważam te elementy chorob,y które pozwalając na w miarę normalne funkcjonowanie zarazem umożliwiają tworzenie w umyśle jakichś maniakalnych idei" - nie mam pojęcia, co to jest "maniakalna idea, zapewne chodzi o ideę nadwartościową - ale to nie jest "element choroby" - otóż co najwyzej może to być element zaburzeń osobowości. Chyba że chodzi jednak o urojenia - ale wtedy nie pasuje stwierdzenie o "nieregularnym wariacie", co by to nie było.

Więc reasumując - nie stawia się diagnoz, zwłaszcza tak dyletanckich, na podstawie doniesień prasowych. Matka powiedziała prawdę - albo i nie, biorąc pod uwagę, że nie istnieje schoizofrenia maniakalna (o ile mi wiadomo, istnieją: paranoidalna, hebefreniczna, rezydualna, zdezorganizowana, prosta, katatoniczna i niezróżnicowana. Ale wtedy wszystkie teorie o Herostratesach biora w łeb. Albo człowiek nie jest chory (nieregularny wariat) - ale wtedy pani argument właśnie się zawalił, bo wtedy pan Wyszkowski tym bardziej gada głupoty.