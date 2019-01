Krzysztof Szczerski: To był mord na polityku, a nie mord polityczny

„Czekamy na decyzję rodziny i chcemy w pełni uszanować wolę rodziny prezydenta Adamowicza, zarówno co do daty pogrzebu, jak i jego charakteru i przebiegu” - mówił dziś Krzysztof Szczerski.

„Jesteśmy gotowi, prezydent jest gotowy w każdej sprawie wspomóc rodzinę, jeśli rodzina będzie miała takie życzenie, to też co do pogrzebu, jego charakteru i przebiegu. Jesteśmy otwarci na współpracę i wypełnienie woli najbliższej rodziny prezydenta”.