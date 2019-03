Krzysztof Szczerski: Rosja jest dziś dużo bardziej imperialnie agresywna niż ZSRR w trakcie zimnej wojny

„Musimy być przygotowani na to, że Rosja, z tego okresu próby powrotu do tego traktatu, które dały jej Stany Zjednoczone, a poparło to NATO, nie wypełni, wtedy musimy być gotowi, by do tej sytuacji się jako sojusz zaadoptować, pokazać zdolność do odstraszania i obrony w sytuacji, kiedy Rosja ten traktat już naruszyła i nie będzie miała zamiaru powrócić do kontroli zbrojeń” - powiedział dziś szef Gabinetu Prezydenta RP Krzysztof Szczerski.