Krzysztof Szczerski: Nie zawsze silna Polska jest mile widziana

“I nie wwódź nas w pokuszenie, ale wybaw nas od złego…”



https://youtu.be/eav6dfw9uoM





“Nie wwódź nas…”, to nie Bóg kusi, “Bóg nikogo nie kusi”, mówi święty Jakub (1,13). Sformułowanie to jest najczystszym semityzmem: nie daj wejść, spraw, abyśmy nie weszli w pokuszenie, aby ono nas nie porwało. […]



Miałem zaszczyt poznania i słuchania Andrzeja Tarkowskiego, reżysera wielu filmów, między innymi ‘Andrej Rublow’ i ‘Stalker’. Tarkowski mówił, że dzisiaj istnieje “ryzyko, iż ludzie przestaną stawiać pytanie”. I że on poświęcił się, aby ich rozbudzić, aby im pozwolić zrozumieć, że człowiek jest pytaniem. […]



Musimy pozostać ludźmi trwogi i zachwytu, ludźmi którzy nie używają pięknych słów i idoli, musimy pozostać ludźmi, którzy stawiają pytanie, chociaż za cenę pewnego szaleństwa. […]



“…ale wybaw nas od złego…” Świat leży w źle. Zło nie jest tylko chaosem, brakiem bytu, lecz świadczy o inteligencji perwersyjnej, która przez potęgę horroru systematycznego absurdu pragnie uczynić nas wątpiącymi w Boga, w Jego dobro…



Olivier Clement (teolog prawosławny) – Ojcze nasz