Krzysztof Szczerski: Decyzja o wecie zapadnie do czwartku

Szef Gabinetu Politycznego Prezydenta Krzysztof Szczerski poinformował, że do czwartku należy się spodziewać decyzji prezydenta w sprawie ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Gość "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce mówił, że Andrzej Duda analizuje teraz przepisy ustawy,przyjętej przez parlament.

W ostatnim wywiadzie dla "Dziennika Gazety Prawnej" Andrzej Duda przyznał, że ma ogromne wątpliwości, czy nowa ordynacja powinna być częścią polskiego systemu prawnego. Jak dodał, "mocno skłania się w kierunku zablokowania tej propozycji". W ubiegły piątek przedstawiciele ugrupowań politycznych: Kukiz'15, PSL, Partii Razem oraz Prawicy Rzeczypospolitej - z inicjatywy stowarzyszenia Klub Jagielloński - skierowali do Andrzeja Dudy list z apelem o zawetowanie tej nowelizacji.

Gość "Sygnałów Dnia" w radiowej Jedynce mówił, że Andrzej Duda analizuje teraz przepisy ustawy, przyjętej przez parlament. - Prezydent spotyka się w poniedziałek z czterema partiami, które są sygnatyriuszami listu ws. ordynacji. Andrzej Duda chce wysłuchać ich argumentów. To będzie bardzo ważna rozmowa dla jego ostatecznej decyzji. Ta zapadnie najpóźniej do czwartku - powiedział Krzysztof Szczerski.

Dodał, że prezydentowi zależy przede wszystkim na tym, by dostęp do demokratycznej reprezentacji był szeroki. - Chodzi o to, by obywatele dokonwali wyboru w sposób swobodny, w czasie kampanii wyborczej i głosowania, a nie poprzez prawo, które te głosy będzie przeliczało - stwierdził Krzysztof Szczerski.

mod/Polskie Radio