Krzysztof Kawęcki: Renesans prawdziwych europejskich wartości

"Myślę, że to spotkanie raczej zaowocuje – bo zapowiedziane są kolejne spotkania, już może bardziej w takich gronach eksperckich, ale także w kierownictwie tych partii – pewnymi propozycjami rozwiązań i współpracy polsko-włoskiej na forum Unii Europejskiej. (…) Matteo Salvini zaprezentował inny pomysł na UE, inny pomysł od tego, który lansują ośrodki liberalne i lewicowe. Ta „wiosna ludów”, o której mówił Salvini, to jest określenie, które od pewnego czasu się pojawiło w publicystyce, w wystąpieniach przede wszystkim polityków orientacji chrześcijańskiej, konserwatywnej, narodowej w Europie, dlatego że co najmniej od 2017 roku można zauważyć wzrost tendencji, które nazywane są – może niezbyt trafnie – eurosceptycznymi" - mówił Kawęcki.