Krzysztof Brejza: W ostatnich dniach zupełnie nie poznaję Władka

- W ostatnich dniach zupełnie nie poznaję Władka [Kosiniak-Kamysza]. Pamiętam, jak jeszcze na początku roku sam mówił, że tworzy koalicję z lewicą, obok Platformy. Z kim rządziło PSL w latach 2001-2003, 1997-2001? Również z Robertem Biedroniem rządzili, z Izabelą Sierakowską, z Joanną Senyszyn, bo potrafili, jak byśmy tych rządów nie oceniali, wyłuskać to, co najważniejsze, przesunąć pewne rzeczy na bok. Jestem pewien, że to jest taktyka negocjacyjna PSL-u. Znamy się od lat z kolegami. Jeden blok opozycyjny wygra z PiS-em – stwierdził Krzysztof Brejza.