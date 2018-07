Kryzys w małżeństwie? Oto recepta!

Co robić, kiedy do naszego małżeństwa wtrącają się teściowie? Dlaczego warto mieć dzieci? Dlaczego rozwód nie jest skutecznym rozwiązaniem? Jak wyjść z kryzysu małżeńskiego?

- Najważniejsze jest to, żeby nie tracić z oczu tej jednej osoby, którą sobie wybraliśmy. Jeżeli ja na to nie pozwolę, to inne osoby nie będą miały do nas dostępu, nawet jeżeli będą próbowały wchodzić z butami i coś nam mącić - mówiła Agnieszka Pieniążek, coach i autorka bloga domowezawirowania.pl

- Mniej więcej dwa lata po ślubie poczułam się kiepsko w moim małżeństwie. Miałam do wyboru, albo trwać w tym stanie, albo wziąć się do roboty. Zaczęłam szukać takich źródeł, co ja mogę zrobić. Okazało się, że wystarczyło, że ja coś zaczęłam robić i sprawy zaczęły się zmieniać - dodawała

- Ważna jest świadomość, że "wystarczy, że ja" zacznę od siebie i zaczną pojawiać się zmiany, których tak bardzo pragnę - podkreślała

- Jesteśmy bombardowani stwierdzeniami, że muszą pracować dwie osoby, że muszą wziąć się za siebie. Musisz zmusić go, żeby poszedł z tobą na terapię. Taki przekaz płynie z wielu źródeł, dlatego to jest takie trudne zmienić ten sposób myślenia - zaznaczyła

- Trzeba wziąć odpowiedzialność za siebie i za swój wkład w relację - mówiła

