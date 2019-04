Krystyna Pawłowicz po prostu rozjechała Gasiuk-Pihowicz

Pfft 26.4.19 11:40

Jak można być tak bezczelną hipokrytką? Dopiero co ignorowała wykształcenie Adamowicz, zarzucając jej wjazd w politykę na śmierci męża - a teraz ma czelność przyczepiać się o dokładnie to samo do kogoś innego, tylko dlatego, że tym razem dotyczy to jej partii? Ona naprawdę chyba ma jakąś misję katalizowania na sobie nienawiści opozycji.



O "poziomie" redaktora, który uznał to za "rozjechanie" już nawet nie wspominam, bo że Fronda nie ma do samej siebie nawet elementarnego szacunku - to akurat żadna nowość.