Krystyna Pawłowicz: Pawłowicz: Polaków g...o obchodzą obsesje seksualne KE

Marcin 12.3.19 16:36

Krysiu moja droga... wymieniony przez ciebie pan Morawiecki, chwaląc się dokonaniami nierzadu, rozdawnictwem, dokonał rzeczy przełomowej o której w annałach na wieki zostanie przywoływane jego imię... a mianowicie co nastepuje

"Nie sądzcie ze pieniadze dawane róznym grupom społecznym, są jakoby jakąś formą łapówki, za która kupujemy sobie głosy, że trwonimy pieniadze z budżetu Państwa, uspokajam was, moi drodzy, pieniadze jakie wam dajemy, są z KREDYTÓW zaciągnietych przez mój rząd" ... tak powiedział były prezes banku, wierzacy chyba w to że rząd ma własne pieniądze, niezależne od budżetu;D

Przy okrągłym stole wszyscy obecnie rzadzacy grali w karty, a kartami był Naród... a Naród jak głupi tak nadal głupi, wybiera wciąz to samo, wciąż od nowa...