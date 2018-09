Krystyna Pawłowicz ośmieszyła Pihowicz i Lubnauer. Dobre!

Ten rząd obalą kobiety! - przekonuje plakat wyborczy ,,Nowoczesnej''. Katarzyna Lubnauer, Kamila Gasiuk-Pihowicz prezentują się dumnie na tle srogiej zapowiedzi: ,,Gdyby w wyborach parlamentarnych głosowały tylko kobiety, Prawo i Sprawiedliwość uzyskałoby 28 procent głosów, a Koalicja Obywatelska tylko 1 pkt. proc. mniej" - czytamy.

Gdyby babcia miała wąsy!...

Jak skomentowała to celnie prof. Krystyna Pawłowicz: ,,No, już wam, nieszczęsne, mówiłam: jak chcecie obalić rząd, jeżeli póki co obaliłyście własną partię i pętacie się po kominach jak bezdome... Z czym do gości...".

I trudno się z tym kąśliwym wprawdzie, ale jakże trafnym podsumowaniem wysiłków ,,Nowoczesnych'' pań nie zgodzić.