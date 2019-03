Krystyna Pawłowicz obnaża naturę praktyk seksualnych Biedronia

zamek 29.3.19 9:09

To nie jest interesowaniem się tym jak inni uprawiają seks. To jest bardzo dobitnie postawiony problem miłości między dwiema osobami. Prawda jest okrutna i dlatego tak bulwersuje lewaków. Nie bulwersuje was wciskanie na siłę do szkół ideologii LGBT Lesbijki Geye Biseksualiści Transwestyci .Tego typu przedstawianie miłości jest OK. Jeszcze trochę a będziecie za zalegalizowaniem pedofilii . Bo przecież natura ten typ wyprodukowała. Przecież to też jest miłość. To dlaczego to jest zakfaliwikowane jako zboczenie ? Już są takie głosy.