Krystyna Pawłowicz o Gasiuk-Pihowicz: Musiałam chamskie zachowanie lewaczki przyhamować!

„Gasiuk-Pihowicz znowu [powiedziała – red.] do przewodniczącego Komisji [Sprawiedliwości i Praw Człowieka – red.] Stanisława Piotrowicza per „prokuratorze”, do starszego posła Matusewicza - „nic nie załapał” i śmiech” - informuje na swoim twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości prof. Krystyna Pawłowicz.