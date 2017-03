Krystyna Pawłowicz: Europejscy hipokryci!!!

reklama

Krystyna Pawłowicz

Czy Niemcy i inni najsilniejsi w UE skorzystają dziś z okazji, przy sprawie nielojalnego wobec Polski, faktycznie niemieckiego kandydata na przewodniczącego RE - D. Tuska, by chociaż tym sposobem dosięgnąć i ukarać Polskę i "faszystę" J. Kaczyńskiego za wyniki ostatnich polskich wyborów, i nasz brak posłuszeństwa i krnąbrność?

Skoro UE to organizacja państw, to jaskrawe ,"za karę", lekceważenie stanowiska jednego z tych państw w sprawie o charakterze traktatowym, gruntuje praktykę zniechęcającą do takiej unijnej przemocy i oznacza upokorzenie suwerennego państwa, które przecież na takie niesuwerennościowe warunki przy akcesji - nie godziło się.

A Malta, to dziwny kraj. Odmówiła w sprawie w zasadzie technicznej, samego ZAPROSZENIA na dzisiejsze posiedzenie RE Jacka Sarjusz Wolskiego, pod pretekstem "braku zgody wszystkich członków"/!/,ale już sam WYBÓR na traktatowe stanowisko nie musi - zdaniem przemocowych unijnych liderów - mieć zgody czy konsensusu wszystkich państw, w tym Polski.

Hipokryci islamskiej, antydemokratycznej Europy niemieckiej szykują kolejne "exity".

Krystyna Pawłowicz

9.03.2017, 11:25