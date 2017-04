Położony po ukraińskiej stronie punkt kontrolny w Czonharze trudno nazwać przejściem granicznym. Zamiast stałych budynków postawiono tu wiatę przykrytą blachą falistą. Zamiast biur stoją złączone i pomalowane na zielono dwa samochody dostawcze, z których pogranicznicy przez okno sprawdzają paszporty. Jest prowizorycznie, bo tak ma być. Zgodnie z zapisanym w ukraińskim prawie statusem Krymu jako terytorium tymczasowo okupowanym przez Rosję.

Po rosyjskiej stronie na odwrót. Rządzi przepych pograniczników. Trzykolorowa flaga i napis na wielkiej bramie z kilkuset metrów informują, że zbliżamy się do międzynarodowego przejścia granicznego Dżankoj. Tak jakby załoga tego miejsca chciała ogłosić: „Zostajemy tu na zawsze”. Wstępna rozmowa z celnikiem. Ksero wszystkich stron paszportu. Kilka minut później gwardzista prowadzi na przesłuchanie do kantorka Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB). Na półtoragodzinną rozmowę, która czasem przypomina karykaturę przesłuchania.

– Po co jedziecie na Krym? Gdzie się zatrzymujecie? Z kim się będziecie spotykać? O czym rozmawiać? Czy Służba Bezpieczeństwa Ukrainy chciała od was czegoś w Czonharze? – pyta funkcjonariusz. – Piszemy o tym, jak się integrujecie z Rosją. – Zbieracie doświadczenia, gdyby zachodnia Ukraina do Polski chciała? Możemy się podzielić – śmieje się Rosjanin. Jest miły. Stara się nie dać odczuć, że jest tu panem. – W armii byliście? W razie wojny chwycilibyście za broń? W sensie bronić ojczyzny przed wrogiem? – pyta. – A z kim mogłaby być taka wojna? – pytamy. – Mam na myśli jakiegoś hipotetycznego przeciwnika. Jedziecie z Kijowa? – człowiek z FSB zmienia temat. – Tam są ładne dziewczyny. Wszystkie Ukrainki są ładne – mówi...

