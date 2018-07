Krwi Chrystusa, przelana na Krzyżu, wybaw nas,

Panie, zanurzamy w Twojej Krwi osoby niosące krzyż – swojej choroby, rodziny, pracy czy jej braku, biedy, uzależnienia, sytuacji życiowej… Nasze życie jest drogą – od narodzenia poprzez śmierć do wiecznej chwały. Sam powiedziałeś, że wąska i stroma jest ścieżka do nieba i niewielu ją znajduje, dlatego na naszych drogach zostawiłeś ślady Krwi z Twojej drogi – krzyżowej.

Przez swoją śmierć i zmartwychwstanie otwarłeś bramę nieba i nas do niego prowadzisz – umacniaj tych, którzy na swojej drodze słabną, dla których krzyż ich życia zdaje się być zbyt ciężki, którzy podążają samotnie, czasem obrzucani „kamieniami” przez idących obok. Stawiaj na ich drogach Weroniki i Szymonów, którzy w Twoim imieniu będą nieść pomoc i staną się wsparciem.

Ich także zanurzamy w Twojej Krwi – prosząc, aby starczyło im sił i odwagi, aby nie osłabli i nie odeszli od tych, którzy potrzebują ich serc i rąk. Udzielaj potrzebnych łask tym, którzy towarzyszą terminalnie chorym, umierającym, cierpiącym po stracie bliskich. Obdarzaj światłem tych, którzy w szpitalach, domach pomocy społecznej, poprawczakach, więzieniach, obozach dla uchodźców i w każdym innym miejscu służą Twojej Krwi płynącej w cierpieniach świata.

Osobista modlitwa serca.

***

ODKUPIENIE NAJDROŻSZĄ KRWIĄ BYŁO OBFITE I CAŁKOWITE

Żydzi uważali, że Mesjasz miał przyjąć cielesną postać, jedynie by przywrócić dawny blask królestwu Izraela. Jezus natomiast przychodzi na ziemię, by wyzwolić wszystkie ludy, a więc w wymiarze duchowym. „Moje królestwo – mówi – nie jest z tego świata”. Dlatego Odkupienie dokonane przez Krew było obfite – to znaczy, że Jezus nie ograniczył się do paru kropli Krwi, lecz ofiaruje ją w całości – czyniąc się naszą drogą poprzez przykład, naszą prawdą poprzez słowo, naszym życiem poprzez łaskę i Eucharystię, zechciał odkupić człowieka we wszystkich jego władzach: woli, umysłu i serca. Nie ogranicza swego dzieła zbawczego do wybranych narodów czy uprzywilejowanych kast: „Odkupiłeś nas, Panie, swoją Krwią, z każdego plemienia, języka i narodu”. Z wysokości krzyża, na oczach całego świata, Krew Jego spływa na ziemię, przezwycięża przestrzenie, przenika ją całą, aż sama przyroda drży przed tak ogromną ofiarą.

Jezus był oczekiwany przez ludzi i wszyscy ludzie powinni cieszyć się z tej ofiary i patrzeć na Kalwarię jako jedyne źródło zbawienia.

Dlatego spod stóp krzyża wyruszają i zawsze będą wyruszać misjonarze – apostołowie Krwi – aby jej wołanie i jej dobrodziejstwa docierały do wszystkich dusz.

PRZYKŁAD: Najbardziej cenną relikwią jest zbroczony Krwią Święty Krzyż. Po cudownym odkryciu za przyczyną świętej Heleny i świętego Makarego pozostawał przez trzy wieki w Jerozolimie; po zdobyciu miasta przez Persów trafił do ich państwa. Czternaście lat później imperator Herakliusz po podbiciu Persji zechciał osobiście zawieźć go do Świętego Miasta. Gdy rozpoczął wspinaczkę stromymi ścieżkami Kalwarii, coś nie pozwalało mu iść dalej. Zbliżył się więc do niego święty biskup Zachariasz, mówiąc: „Imperatorze, nie jest możliwe podążać z takim przepychem po drodze, którą przebył Jezus z wielką pokorą i bólem”. Dopiero gdy pozostawił bogate szaty i klejnoty, był w stanie kontynuować drogę i własnymi rękami umieścić Święty Krzyż na wzgórzu ukrzyżowania.

Również my uważamy się za prawdziwych chrześcijan, to znaczy gotowych dźwigać krzyż z Jezusem, a jednocześnie pozostajemy przywiązani do życiowych wygód i naszej pychy. Tak więc jest to absolutnie niemożliwe. Koniecznie trzeba być pokornymi, aby móc przejść przez drogę naznaczoną Krwią Jezusa.

POSTANOWIENIE: Z miłości do Boskiej Krwi będę cierpiał upokorzenia i odmówię sobie czegoś na rzecz biednych.

AKT STRZELISTY: Wielbimy Cię, o Jezu, i błogosławimy, gdyż przez Twój Święty Krzyż zbawiłeś świat.