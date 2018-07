'Krwawy księżyc' już DZIŚ na niebie! Następna taka okazja za... 470 lat!

Dziś (27 lipca) wieczorem będziemy mogli zaobserwować na niebie niezwykłe zjawisko. Następna taka okazja trafi się za... ponad 470 lat.

Stanisław Rokita z Planetarium Centrum Popularyzacji Kosmosu w Toruniu w rozmowie z portalem gazeta.pl opowiedział o zjawisku "krwawego księżyca". Astronom wskazuje, że zaćmienia księżyca, także całkowite, możemy co prawda obserwować co kilka lat. Skąd wyjątkowość tego dzisiejszego? Przede wszystkim chodzi o jego długość- zjawisko ma bowiem trwać godzinę i czterdzieści trzy minuty, ponieważ Księżyc ma być stosunkowo daleko od ziemi.

"Kolejne takie długie zaćmienie będzie miało miejsce za ponad sto lat. Dodatkowo zbiega się ono z wielką opozycją Marsa, czyli będzie on dokładnie po przeciwnej stronie niż Słońce. Oznacza to, że poniżej tarczy Księżyca, który przyjmie czerwoną, brunatną lub brązową barwę, zobaczymy bardzo jasnoczerwony punkt – to będzie właśnie planeta Mars. Taki zbieg okoliczności, jak wyliczono, powtórzy się za 470 lat”- podkreśla Rokita. To jednak jeszcze nie wszystko! W czasie fazy całkowitego zaćmienia zobaczymy bowiem przelatującą międzynarodową stację kosmiczną. Nastąpi to ok. 22:30, pojawi się ona jako bardzo jasny obiekt.

Zjawisko ma rozpocząć się jeszcze przed wschodem Księżyca, choć początek nie będzie zbyt spektakularny. Dopiero ok. 21:30 Księżyc znajdzie się w ciemnościach. Od tego momentu, przez prawie dwie godziny, możemy zobaczyć jego tarczę, która przyjmie wówczas kolor czerwonawy lub brązowawy. Jeszcze później zobaczymy, jak Księżyc wychodzi z cienia. To wyjątkowe zjawisko zakończy się po północy.

Warto, aby niebo było bezchmurne, ponieważ w przypadku zachmurzenia możemy zobaczyć bardzo niewiele.

yenn/gazeta.pl, Fronda.pl