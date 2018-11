Krwawa Luna i ,,szaleństwo'' kard. Wyszyńskiego

Sprawa była po trosze osobista. Jeszcze jako młody człowiek godzinami modlił się, prosząc o zrozumienie. Szesnasty wiek to czas intensywnych pytań o naturę łaski, moc jej działania, a przede wszystkim o kwestię zbawienia. Kiedy więc Franciszek klęczał i się modlił, miał te same wątpliwości, co prawie cała Europa. Zniknęły one, gdy pewnego dnia, w kościele św. Stefana des Gres Franciszek oddał się Matce Bożej.