KRS zajęła się sędzią od 'nadzwyczajnej kasty' i 'zemsty' na PiS

Sędzia Irena Kamińska, która niegdyś stwierdziła, że sędziowie to "nadzwyczajna kasta" niedawno zaszokowała opinię publiczną kolejny raz. Podczas konferencji organizowanej przez Fundację Batorego stwierdziła, że pragnie "zemsty" na obecnym rządzie.

"Ja będę szczera, ja pragnę zemsty. Dlatego, że mnie arogancja tej władzy, ta bezczelność tak irytuje, że ja pragnę zemsty. Ale jestem też prawnikiem, sędzią wobec czego to wszystko nie może w żaden sposób przypominać działania obecnej władzy, bo nie będziemy od nich lepsi"- stwierdziła na konferencji Fundacji Batorego Irena Kamińska, sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Jak poinformowała prof. Krystyna Pawłowicz, zasiadająca w KRS posłanka PiS, Rada zajęła się już wypowiedzią sędzi Ireny Kamińskiej podczas rozpoczętego we wtorek posiedzenia. Trwa ono do piątku i to wówczas KRS ma zająć stanowisko w sprawie skandalicznej wypowiedzi sędzi NSA.