KRRiT odpowiada Departamentowi Stanu USA: Relacje w TVN mogły podsycać agresję prowadzącą do tragicznych w skutkach wydarzeń

W odpowiedzi na stanowisko Departamentu Stanu USA, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji opublikowała odpowiedź w sprawie kary nałożonej na TVN. Jak czytamy, kara nałożona została w oparciu o: „dogłębną i długotrwałą analizę sześciu programów”.

KRRiT podkreśliła, że według jej oceny relacje TVN z wydarzeń z grudnia ubiegłego roku „mogły podsycać agresję”.

Kara nałożona na spółkę TVN SA to 1 milion 479 tys. złotych. TVN 24 według KRRiT naruszył w trakcie relacjonowania wydarzeń z grudnia 2016 roku przepisy ustawy o radiofonii i telewizji poprzez:

„propagowanie działań sprzecznych z prawem i sprzyjanie zachowaniom zagrażającym bezpieczeństwu”.

Departament Stanu USA wyraził zaniepokojenie decyzją KRRiT – według niego jest to podważenie wolności mediów w Polsce, która jest bliskim sojusznikiem USA. W komunikacie KRRiT czytamy też:

„TVN ma prawo sympatyzować z opozycją jednak relacje sprawozdawców mogły podsycać agresję prowadzącą do tragicznych w skutkach wydarzeń, jakie miały już miejsce w niedalekiej przeszłości. Jeszcze raz trzeba powtórzyć, że w sytuacji gdy dojść może do rękoczynów, a nawet w ostateczności do przelewu krwi”.

