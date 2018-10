Krótsze kolejki do lekarzy - konkretna zapowiedź premiera!

„Chciałem z ogromną radością potwierdzić tutaj, że inwestujemy w blok operacyjny, specjalny sprzęt w szpitalu w Sokółce. Wcześniej zapoznałem się też z potrzebami tego szpitala. Wiem, że są też kolejne, umawiamy się tutaj ze starostą, dyrekcją szpitala po to, żeby rzeczywiście nasze szpitale miały jak najlepszy sprzęt” - mówił premier Mateusz Morawiecki.

W trakcie swojego przemówienia z Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Sokółka szef polskiego rządu podkreślił:

„[…] podjęliśmy takie zobowiązanie, nie tak dawno temu, żeby przeznaczać coraz więcej środków w proporcji do PKB. Dzisiaj to około 4,86%, na kolejny rok chyba, zaplanowane, a jak mi powiedział minister zdrowia godzinę temu, będzie około 4,9%, czyli blisko już 5% do PKB”.

Dalej zapowiedział:

„Unowocześnimy służbę zdrowia od strony elektronizacji. W najbliższych miesiącach będziemy wdrażać e-usługi”.

Premier Morawiecki zwrócił uwagę, że rządowi zależy na unowocześnieniu służby zdrowia, a co za tym idzie – skróceniu kolejek do lekarzy. Tu podkreślił:

„Pokażemy jakieś pierwsze rezultaty też w obszarze leczenia zaćmy czy endoprotez i w kilku innych obszarach, gdzie są najdłuższe kolejki, bo to wielkie wyzwanie, ale tego trudnego byka do okiełznania też chcemy wziąć za rogi i będziemy działać tak, żeby w tym obszarze się sytuacja poprawiała”.

