Krótka rozmowa o mesjaszu Kaczyńskim i (anty) mesjaszu Tusku

reklama

fot. Piotr Drabik via Wikipedia, lic. CC BY-SA 2.0; fot. European Peoples Party, lic. CC BY-SA 2.0 via Wikipedia; zdj. edyt. reklama

Właśnie podsłuchane w autobusie.

- Ci PiS owcy to inny gatunek niestety. To zjawisko, które się wymyka nawet socjologii. .

- a wiecie, że mam znajomych co są za PiS? To boli, to po prostu przykrość. Że tak niby lubimy się, ale oni noszą w sobie coś mrocznego, innego, tak głęboko. . I tego nie było widać. .

- tak, wiem.. a najgorsze to ich szalone uwielbienie dla wodza, ten zachwyt szefem, władzą. . Ta religa, Kaczyński Mesjasz. .

- straszne..

- na szczęście jest Tusk.

- tak to cud. Dzięki niemu zwyciężymy. .

- trzeba to przyznać , to po prostu mąż opatrznościowy..

- wszyscy Europejczycy tak go szanują..

- to niesamowite, on jest tak inny niż od tego społeczeństwa.

- to prawda. To takie szczęście, że w takiej Polsce pojawił się ktoś taki.

- on wróci, zobaczycie...

Kocham autobusy. Dawid Wildstein źródło: facebook

25.04.2017, 7:35