Kromka chleba-dana z nieba. 5 sposobów na 'recycling' pieczywa

Na całym świecie marnujemy co roku ok. 1,3 miliarda ton żywności, co w dłuższej perspektywie może mieć katastrofalne skutki dla naszej planety. Marnujemy bowiem nie tylko przeterminowany jogurt, paczkę wędliny, nadpsuty pomidor czy suchy chleb, ale również zasoby zużyte do jego wyprodukowania oraz dostarczenia do sklepu.