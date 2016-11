Króluj nam Chryste zawsze i wszędzie!!!

reklama

Sanktuarium Bożego Miłosiedzia, ołtarz główny, źr. wikimedia commons reklama

W Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach zostanie dziś ogłoszony Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana. Uroczystość kończy obchody Roku Miłosierdzia i 1050 rocznicy Chrztu Polski.

Szacuje się, że Krakowie modlić się będzie ponad sto tysięcy pielgrzymów. Swój udział zapowiedzieli: prezydent Andrzej Duda i premier Beata Szydło.

Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana to wyraz naszej wiary i odpowiedz na zeświecczenie - mówi biskup Andrzej Czaja, przewodniczący Zespołu Episkopatu do spraw Ruchów Intronizacyjnych. Biskup, który opracował koncepcję Aktu zachęca, aby przeżyć to wydarzenie bardzo osobiście. Chodzi o to, aby zawierzyć i poświęcić Bogu swoją rodzinę i cały naród. To najważniejsza idea tego wydarzenia- dodaje biskup Andrzej Czaja.

Wierni będą się gromadzić w bazylice w Krakowie- Łagiewnikach od godziny 8: 00 rano. Do środka wejdą tylko ci ze specjalnymi kartami wstępu. Pozostali zostaną placu przed świątynią i będą śledzić uroczystość na telebimach. O godzinie 10.00 w bazylice w Krakowie-Łagiewnikach rozpocznie się nabożeństwo o Bożym Miłosierdziu. Po nim zaplanowano konferencję, którą wygłosi biskup Roman Pindel z diecezji bielsko-żywieckiej. W południe uroczystą mszę odprawi kardynał Stanisław Dziwisz metropolita krakowski. Homilię wygłosi biskup Andrzej Czaja. Mszę będzie transmitować Program 1 Polskiego Radia.

Zwieńczeniem modlitwy będzie adoracji Najświętszego Sakramentu. W tym czasie arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski i wierni wypowiedzą Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana.

Jutro ten sam Akt będzie odmawiany we wszystkich parafiach w Polsce.

ac/IAR/fronda.pl

19.11.2016, 10:58