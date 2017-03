Królowa Elżbieta: Zgoda - możemy wyjść z Unii Europejskiej

reklama

fot. Foreign and Commonwealth Office, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr

Królowa Elżbieta II zgodziła się na Brexit. Brytyjska monarchini podpisała ustawę, która upoważnia premier Theresę May do rozpoczęcia negocjacji o wyjściu kraju z Unii Europejskiej. Podpis był jedynie formalnością, ale ostatecznie dopiero teraz możliwe jest opuszczenie Wspólnoty przez Londyn.

Prace nad projektem wyjścia z UE posłowie brytyjscy rozpoczęli w poniedziałek. Nie przewiduje się póki co żadnych szczególnych praw dla imigrantów unijnych mieszkających już na Wyspach. To spory problem między innymi dla Polski. Jest prawdopodobne, że nowe zasady będą oznaczać obowiązek wizowy oraz ograniczą dostęp do świadczeń socjalnych.

kk/money.pl

16.03.2017, 13:30