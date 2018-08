Król reprywatyzacji z zarzutami! Pójdzie siedzieć?

Worcławka Prokuratura Rejonował postawiła zarzuty Markowi M., znanemu handlarzowi roszczeń do warszawskich nieruchomości. Zarzuty dotycząc nieprowadziłowości przy reprywatyzacji 3 adresów.

"M. podejrzany jest o przywłaszczenie praw majątkowych dotyczących nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Opoczyńskiej 4B oraz nieruchomości Folwark Służewiec o łącznej wartości nie mniejszej niż 11 milionów 500 tysięcy złotych oraz oszustwo na szkodę dwóch pokrzywdzonych w związku z nabyciem praw i roszczeń do nieruchomości połóżonej przy ul. Dynasy 4, na kwotę nie mniejszą niż 1 mln. 100 tys. złotych" - podała prokuratura.

Aktualnie trwa przesłuchanie zatrzymanego, po jego zakończeniu prokurator podejmie decyzję jakie środki zapowiegawcze zostaną zastosowane.

Marek M. został zatrzymany przez CBA we wtorek. Dziś przewieziono go do wrocławskiej prokuratury, która przyjęła prowadzenie śledztwa.

mor/PAP/Fronda.pl