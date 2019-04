'Król disco polo' popiera KE? Jest oświadczenie Zenka Martyniuka

Lider zespołu Akcent, Zenon Martyniuk u boku kandydata Koalicji Europejskiej do PE, byłego piłkarza, Tomasza Frankowskiego, zachęcał ostatnio do uczestnictwa w eurowyborach. Nagranie obiegło media, a fakt, że muzyk pokazał się właśnie z kandydatem KE, został odebrany jako wyraz poparcia Martyniuka dla tego ruchu opozycyjnego.

"Proszę mnie nie kojarzyć i nie przypisywać do żadnej partii politycznej. Jestem tylko artystą. Moją intencją było zachęcenie wszystkich obywateli Polski do skorzystania z prawa do glosowania"- podkreślił muzyk.