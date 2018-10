,,Krew się będzie lała do ostatniej chwili''. Sztab Jakiego stawia Trzaskowskiemu ultimatum i pokazuje nowy spot [ZOBACZ]

„[…] Krew się będzie lała do ostatniej chwili” - takich słów w odniesieniu do kampanii przed wyborami samorządowymi użył kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski w rozmowie z Moniką Olejnik. Jest mocna odpowiedź sztabu Patryka Jakiego, który postawił Trzaskowskiemu ultimatum.

Trzaskowski ma się wycofać z tych słów do chwili rozpoczęcia dzisiejszej debaty kandydatów na prezydenta Warszawy, do czego wezwał go sztab Jakiego w trakcie specjalnej konferencji prasowej. To jednak nie wszystko.

Przedstawiono tam też najnowszy spot, w którym pokazano, do jak agresywnych zachowań dochodzi ze strony osób, które deklarują poparcie dla Trzaskowskiego