Krew męczenników na Sri Lance. Makabryczny zamach

Skuter 21.4.19 11:04

Jezus Zmartwychwstały powiedział mnie pierwszego będą prześladować Kto wytrwa do końca będzie zbawiony Walka dobra ze złem będzie trwać do samego końca A ostatnia walka diabła z bogiem rozegra się o rodzinę O rozwody wolne związki Bożkiem dla ludzi będzie sex Dlatego chrońmy swoje rodziny ponad wszystko i za wszelką cenę Bo rodzina to komórka i podstawa wszelkiego dobra Złe duchy chcą to zniszczyć Ale z Jezusem Zmartwychwstałym musimy zło tego świata przezwyciężyć dla własnego zbawienia Krzyża życiowego nie da się ominąć idźmy nieraz drogą trudną ale drogą do nieba Mówienie róbta ci chceta albo chulaj dusza piekła nie ma to głos diabła tego się wystrzegajmy