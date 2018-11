Kremlowi nie spodobały się słowa premiera Morawieckiego o Nord Stream 2

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow skomentował słowa premiera Mateusz Morawieckiego na temat planowanego gazociągu Nord Stream 2. W Hamburgu polski premier stwierdził między innymi, że na wschód od Odry nikt nie wierzy w stanowisko niemieckiego rządu, że mamy do czynienia tylko i wyłącznie z projektem biznesowym.

„Jeśli okaże się, po zbudowaniu Nord Stream 2, że ukraiński system przesyłu gazu jest niepotrzebny, to co powstrzyma Władimira Putina od wmaszerowania do Kijowa”.