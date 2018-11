Kreml wzmacnia Daleki Wschód

Władimir Putin dekretem prezydenckim 3 listopada przeniósł Republikę Buriacji i Kraj Zabajkalski z Syberyjskiego Okręgu Federalnego do Dalekowschodniego Okręgu Federalnego. To reakcja na słabe wyniki ostatnich wyborów regionalnych w tej części Rosji i kolejny sygnał, że rozwój Dalekiego Wschodu jest dla Kremla priorytetem.

To pierwsza zmiana granicy między Dalekowschodnim a Syberyjskim OF od kiedy w ogóle powstały okręgi federalne – po wyborze Putina na stanowisko prezydenta w 2000 roku. Federacja Rosyjska składa się z ośmiu okręgów federalnych, w skład których wchodzą podmioty FR: republiki, obwody, kraje, miasta wydzielone. W skład Syberyjskiego Okręgu Federalnego wchodziło dotychczas dwanaście podmiotów federalnych, zaś w skład Dalekowschodniego OF – osiem. Teraz będzie po 10 w każdym z nich.

Daleki Wschód ma ogromne znaczenie dla Moskwy. Zarówno militarne (bliskości USA, Japonii i Chin), jak też ekonomiczne (sąsiedztwo rynków chińskiego, koreańskiego, japońskiego). Putin przywiązuje wielką wagę do regionu od początku poprzedniej kadencji prezydenckiej (2012). Mówiąc, że należy „złapać chińskie wiatr w nasze żagle”, nakazał powstanie państwowej korporacji mającej doprowadzić do przyspieszenia rozwoju regionu, stworzenie stref wolnocłowych i wolnych portów oraz zmusił państwowe firmy, żeby poświęcały więcej uwagi Dalekiemu Wschodowi. Wyniki ostatnich wyborów regionalnych pokazały, że taka polityka nie przynosi oczekiwanych politycznych zysków. W Kraju Chabarowskim kandydat Kremla przegrał wybory na gubernatora. W Kraju Primorskim też by przegrał, mimo fałszerstw, i tylko nadzwyczajna interwencja CKW i unieważnienie wyborów uratowało reżim przed utratą regionu.