Kreml: Rosyjskie paszporty 'pozwolą podróżować' mieszkańcom Donbasu

"Ludzie (z Donbasu) podróżują przecież nie tylko na terytorium Rosji. Tak, w Rosji mogli oni korzystać ze swoich dokumentów, ale nie mogli ich używać do podróży w innych kierunkach"- przekonywał Pieskow.

"Po uzyskaniu rosyjskiego paszportu nie przestaną być oni mieszkańcami Donbasu, który jest obecnie całkowicie odrzucony przez swoje państwo(...) Słyszeliśmy oświadczenia prezydenta elekta Wołodymyra Zełenskiego, że Ukraina będzie zachęcać do powrotu tych obywateli (którzy dostali obywatelstwo Rosji), ale jak będzie się to odbywało i kiedy, to jest na razie niezrozumiałe"-stwierdził Dmitrij Pieskow.