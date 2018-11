,,Kraszewskim przecież nie będziesz'' - mówiła matka do Sienkiewicza

Henryk Sienkiewicz jeszcze za swego życia był jednym z najbardziej popularnych pisarzy polskich. Hołdy i uwielbienia spotykały go co krok. Jako człowiek skromny i obdarzony poczuciem humoru niekiedy irytował się zamieszaniem wokół jego osoby. Śmiejąc się mówił: "Mej sławy nic nie zatrze bo nad libańskie wyższa cedry".

Odnosił olbrzymie tryumfy zarówno wśród swoich, jak i wśród obcych. W rankingu przeprowadzonym przez rosyjskie ministerstwo spraw wewnętrznych, dotyczącym popularności czytanych autorów, zajął pierwsze miejsce. Wyprzedził Lwa Tołstoja oraz Emila Zolę. Kult Sienkiewicza we Francji określono jako "bezprzytomny podziw". Te same tryumfy autor "Quo Vadis" święcił w Ameryce, Anglii, we Włoszech i Niemczech.