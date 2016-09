Krasnodębski: W PE nie lubią katolicyzmu i polskiej prawicy

reklama

– Do tej pory uważałem, że należy rozmawiać, przekonywać, angażować się, ale powoli dochodzę do wniosku, że trzeba to ignorować – tak rozmowy w sprawie Polski w Parlamencie Europejskim skomentował w Poranku Wnet profesor Zdzisław Krasnodębski, europoseł PiS.

Obecny podczas wtorkowej debaty Krasnodębski wyznał, że w jego odczuciu dyskusja nie przebiegała tak, jak powinna: – Tak naprawdę żadnej debaty nie było, bo przewodniczący postanowili, że wypowiedzą się przedstawiciele grup politycznych. Nie różnili się oni w swojej ocenie w sprawie Polski – powiedział i dodał: – Właściwie zamiast wysłuchania ich moglibyśmy o tym potem poczytać w Gazecie Wyborczej.

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości nie spodziewa się, by w sprawie naszego kraju podjęto poważniejsze działania. – W pewnym momencie Komisja Europejska mogłaby zgłosić się z rekomendacją do Rady Europejskiej o wszczęcie postępowania w sprawie Polski na podstawie przesłanek o łamaniu przez nas wartości europejskich – stwierdził –Jednomyślności w Radzie jak na razie jednak nie ma.

Zdaniem Krasnodębskiego środowiska nieprzychylnie wypowiadające się o sytuacji w Polsce nie bardzo zdają sobie sprawę z faktycznego stanu rzeczy. – Większość europosłów nie bardzo rozumie, o co chodzi w tym całym sporze. Oni po prostu nie lubią polskiej prawicy i katolicyzmu, mają wobec nas uprzedzenia – powiedział – To są raczej odruchy emocjonalne pobudzane głównie przez lewą stronę w Unii Europejskiej. Schulz, Timmermans i wszyscy ci, którzy nakręcają tą nagonkę, nie chcą nam pomóc w dojściu do porozumienia, nie są zainteresowani rzeczową dyskusją – podsumował.

