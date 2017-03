Krasnodębski: Niemcy z Tuskiem grzebią jedność UE

"Przychodzi pewne otrzeźwienie. Teraz wszyscy zastanawiają się nad konsekwencjami tego, co się stało i tego, co się naprawdę stało. Oczywiście, jest jeszcze cała ta propaganda, zwłaszcza w niemieckich mediach publicznych, tam nie padają prawie nigdy żadne pytania, co nasz rząd zrobił złego, a może popełnił jakiś błąd, więc nie ma żadnej krytycznej refleksji. To zawsze jest jednostronne. Zawsze się widzi błędy po innej stronie, po stronie tych, którzy akurat nie zgadzają się ze stanowiskiem Niemiec" - mówił prof. Zdzisław Krasnodębski na antenie Radia Maryja.