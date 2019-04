Krasnodębski i Godek spotkają się w sądzie?

"Jeśli nie zaprzestanie Pani szerzenia kłamstw, będę po rozpoczęciu kampanii zmuszony podać Panią do sądu w trybie wyborczym"- napisał na swoim profilu na Twitterze wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, prof. Zdzisław Krasnodębski, zwracając się do kandydatki Konfederacji do PE i działaczki pro-life, Kai Godek.