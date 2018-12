Krakowski sąd: Zwolennicy aborcji bezzasadnie obciążają wymiar sprawiedliwości

Do Sądu Okręgowego w Krakowie trafiło zażalenie w tej sprawie. Sąd ten podtrzymał poprzednie orzeczenie wskazując, że czyn polegający na prezentowaniu zdjęć dzieci zabitych przed narodzeniem nie wypełnia znamion wykroczenia, zatem postępowanie w tego typu kwestii nie powinno w ogóle być wszczynane. Było to zgodne z argumentacją prawników Ordo Iuris. Co więcej, sąd stwierdził, że zgłaszanie spraw, co do których nie istnieją wątpliwości, że dotyczą zachowań zgodnych z prawem bezzasadnie obciąża wymiar sprawiedliwości.