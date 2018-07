Kraków: Majchrowski zrywa porozumienie z PO!

Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa od 2002 roku, podjął dziś zaskakującą decyzję. Mimo, że wbrew wcześniejszym zapowiedziom potwierdził swój start w najbliższych wyborach samorządowych, nie chce do nich iść razem z Platformą Obywatelską.

Dziś Majchrowski ogłosił zerwanie porozumienia z PO. Radni z jego otoczenia stwierdzili, że wolą iść do wyborów na osobnych listach, co da im pewność dostania się do Rady Miasta.

Aleksander Miszalski, który jest szefem małopolskiej PO, zapowiedział już, że Platforma nie poprze kandydatury Jacka Majchrowskiego w pierwszej turze i wystawi własnego kandydata.

dam/wp.pl,wyborcza.pl