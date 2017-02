Krajewski: 'Tusk nie ucieknie przed odpowiedzialnością'

reklama

Fot. European People's Party via Wikipedia, CC 2.0

„Państwo teoretyczne PO nie było w stanie zagwarantować bezpieczeństwa. To może zachwiać zaufaniem obywateli” - mówił Jarosław Krajewski w TVP Info.

Gościem TVP Info był poseł PiS, Jarosław Krajewski oraz poseł Kukiz'15 - Tomasz Rzymkowski. Rozmawiano o aferze Amber Gold. Jak twierdzi poseł – dzisiejsze przesłuchania w sprawie afery były kluczowe. Podkreślił, że to, co oglądamy, to obraz państwa teoretycznego PO.

„Prezes NBP z taką łatwością mówi do Polaków: jesteście niedouczeni, nie umiecie czytać… W ten sposób wypowiada się osoba, która sprawowała b. ważną funkcję w państwie!” - mówił z kolei poseł Kukiz’ 15, Tomasz Rzymkowski. Dodał też, że w czasach PO-PSL prokuratura zupełnie nie działała.

Krajewski podkreślił, że bardzo ważne będzie też przesłuchanie Donalda Tuska i dodał:

Zauważył także, że Donald Tusk może ponieść za lata rządów PO odpowiedzialność:

„Donald Tusk nie ucieknie przed odpowiedzialnością za to, co działo się w czasach rządów PO-PSL”

dam/TVP Info,Fronda.pl

21.02.2017, 20:25