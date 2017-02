Krajewski: Tusk będzie się tłumaczył z Amber Gold

reklama

Poseł PiS Jarosław Krajewski zapowiada, że były premier Donald Tusk stanie przed komisją śledczą, badającą aferę Amber Gold.



Poseł Prawa i Sprawiedliwości i członek komisji, zajmującej się wyjaśnianiem sprawy Amber Gold, mówił o tym w radiowej Trójce. Pytany, czy były premier stanie przed komisją, Jarosław Krajewski powiedział, że powinno to nastąpić pod koniec jej prac. Wyjaśnił, że wówczas członkowie komisji będą mieli pełniejszy obraz funkcjonowania instytucji państwowych za rządów koalicji Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Dziś przed komisją miała stanąć prokurator Barbara Kijanko, ale nie stawiła się na przesłuchanie. Komisja podjęła uchwałę, by wystąpić do Sądu Okręgowego w Warszawie, by ukarać prokurator karą finansową

22.02.2017, 11:40