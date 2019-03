Kpt. Maria Mirecka-Loryś: okupacja sowiecka zniszczyła polski naród moralnie

– Niemcy nie starali się nas wynarodowić tak, jak Sowieci. To oni byli jeszcze bardziej gorszymi i perfidnymi wrogami – powiedziała kpt. Maria Mirecka-Loryś, gdy wspominała czasy okupacji.

– Był oficerem rezerwy i na początku wojny, w listopadzie 1939 roku, został aresztowany przez Niemców. Umieścili go w transporcie do Oświęcimia, ale udało mu się wyskoczyć z wagonu. Potem jeszcze cztery razy uciekał z niemieckich więzień. Nie zdołał jednak uciec komunistom. W 1952 roku skazali go na karę śmierci – wspominała.